Москва30 авгВести.Среди погибших при крушении парома у Северного Кипра нет российских граждан. Об этом сообщили в посольстве РФ корреспонденту ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате крушения судна погибли по меньшей мере восемь человек. Продолжаются поиски 18 человек.
В турко-кипрском внешнеполитическом ведомстве нам сообщили, что среди погибших в результате произошедшего кораблекрушения, а также среди пассажиров затонувшего судна, которые обратились за оказанием помощи в медицинские учреждения на севере Кипра, граждан Российской Федерации нетрассказали в дипмиссии РФ
Инцидент случился в воскресенье, 30 августа. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно начало набирать воду и перевернулось. На борту находились 267 человек.