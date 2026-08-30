Среди жертв крушения парома у Северного Кипра нет россиян, сообщает посольство Посольство РФ: среди жертв крушения парома у Северного Кипра нет россиян

Москва30 авг Вести.Среди погибших при крушении парома у Северного Кипра нет российских граждан. Об этом сообщили в посольстве РФ корреспонденту ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате крушения судна погибли по меньшей мере восемь человек. Продолжаются поиски 18 человек.

В турко-кипрском внешнеполитическом ведомстве нам сообщили, что среди погибших в результате произошедшего кораблекрушения, а также среди пассажиров затонувшего судна, которые обратились за оказанием помощи в медицинские учреждения на севере Кипра, граждан Российской Федерации нет рассказали в дипмиссии РФ

Инцидент случился в воскресенье, 30 августа. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно начало набирать воду и перевернулось. На борту находились 267 человек.