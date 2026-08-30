Перевернувшийся у берегов Северного Кипра паром затонул на глубине 514 метров

Перевернувшийся у Кипра паром затонул Перевернувшийся у берегов Северного Кипра паром затонул на глубине 514 метров

Москва30 авг Вести.Паром-катамаран FiloJet, перевернувшийся у побережья Северного Кипра, затонул на глубине 514 метров. Такие данные привел министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.

По его словам, обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Как ожидается, детали происшествия позволит установить изучение записей бортового самописца судна, добавил Арыклы.

Паром FiloJet перевернулся 30 августа возле порта Гирне. Инцидент произошел около 12.00 по местному времени, которое совпадает с московским. На борту судна находилось около 270 человек.

7 человек погибли, 237 спасены и доставлены в больницы, поиски 23 человек продолжаются. Посольство РФ выясняет, были ли на борту парома россияне.