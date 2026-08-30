Восемь человек, включая капитана, задержаны после крушения парома у Кипра

Восемь человек задержаны в связи с крушением парома у Северного Кипра Восемь человек, включая капитана, задержаны после крушения парома у Кипра

Москва30 авг Вести.Капитан затонувшего у берегов признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) парома и еще семь человек задержаны. Об этом заявил премьер-министр ТРСК Унал Устель.

По его словам, власти намерены провести тщательное расследование случившегося.

Задержаны капитан и семь других ответственных лиц сказал Устель, которого цитирует газета Kıbrıs Postası

По последним данным, в результате крушения погибли восемь человек, поиски еще 17 продолжаются.

Инцидент произошел 30 августа. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно начало набирать воду и перевернулось. На борту находились 267 человек.