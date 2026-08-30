На Северном Кипре объявили трехдневный траур после кораблекрушения

На Северном Кипре объявили траур после крушения парома На Северном Кипре объявили трехдневный траур после кораблекрушения

Москва30 авг Вести.Трехдневный траур объявлен на Северном Кипре после крушения парома у берегов острова. Об этом сообщает газета Kıbrıs Postası со ссылкой на решение властей непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

30 августа паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно перевернулось. На борту находились 267 человек. По последним данным, погибли восемь человек.

Объявлен национальный трехдневный траур с 31 августа по 2 сентября в связи с крушением парома Гирне-Ташуджу говорится в сообщении

Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении судна с неизвестным объектом. В связи с происшествием задержаны восемь человек, включая капитана парома.