Москва30 авгВести.Трехдневный траур объявлен на Северном Кипре после крушения парома у берегов острова. Об этом сообщает газета Kıbrıs Postası со ссылкой на решение властей непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
30 августа паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно перевернулось. На борту находились 267 человек. По последним данным, погибли восемь человек.
Объявлен национальный трехдневный траур с 31 августа по 2 сентября в связи с крушением парома Гирне-Ташуджуговорится в сообщении
Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении судна с неизвестным объектом. В связи с происшествием задержаны восемь человек, включая капитана парома.