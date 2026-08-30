Затонувший у Кипра паром мог столкнуться с неким объектом Власти Северного Кипра проверяют версию столкновения парома с объектом

Москва30 авг Вести.Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неизвестным объектом. Об этом сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.

Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне. Судно затонуло на глубине 514 метров.

Имеются утверждения о якобы столкновении парома с неким объектом, власти проверяют эту версию заявил Арыклы телеканалу Ahaber

По его словам, точную причину крушения можно будет установить только после анализа данных черных ящиков.

Сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли при крушении судна. Информации о россиянах на пароме не поступало.