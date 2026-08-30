Минимум 6 человек погибли при крушении парома у Кипра, 172 спасены

Минимум 6 человек погибли при крушении парома у Кипра Минимум 6 человек погибли при крушении парома у Кипра, 172 спасены

Москва30 авг Вести.По меньшей мере шесть человек погибли при крушении парома у берегов Кипра, спасены 172 человека. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 августа. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно начало набирать воду и перевернулось.

В результате происшествия с судном, на борту которого находились 267 человек, спасены 172 человека, шесть человек погибли сказал Устель телеканалу TRT Haber

Он добавил, что поисково-спасательные операции продолжаются.

В посольстве России в Никосии заявляли, что не располагают подтвержденными сведениями о том, были ли граждане РФ на борту перевернувшегося парома.