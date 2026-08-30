Москва30 авгВести.Посольство России в Никосии не располагает подтвержденными сведениями о том, находились ли граждане РФ на борту парома, перевернувшегося у берегов острова Кипр. Об этом сотрудники дипмиссии рассказали в беседе с ТАСС.
Власти турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) сообщали, что на борту парома могли находиться около 260 пассажиров.
Мы выясняем, есть ли среди пострадавших граждане России. Посольство обратилось с надлежащим запросом к турко-кипрским властям, но пока у них у самих нет информации на этот счетпояснили в посольстве
Также в Российском союзе туриндустрии (РСТ) пояснили, что у них нет подтвержденных данных о том, что паром мог перевозить граждан РФ.
Судно перевернулось по неизвестной причине у берегов ТРСК 30 августа. Местные экстренные службы начали спасательную операцию. Часть пассажиров уже доставили на берег.