В посольстве РФ на Кипре выясняют, находились ли россияне на затонувшем пароме

Посольство РФ выясняет, были ли россияне на затонувшем у Кипра пароме В посольстве РФ на Кипре выясняют, находились ли россияне на затонувшем пароме

Москва30 авг Вести.Посольство России в Никосии не располагает подтвержденными сведениями о том, находились ли граждане РФ на борту парома, перевернувшегося у берегов острова Кипр. Об этом сотрудники дипмиссии рассказали в беседе с ТАСС.

Власти турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) сообщали, что на борту парома могли находиться около 260 пассажиров.

Мы выясняем, есть ли среди пострадавших граждане России. Посольство обратилось с надлежащим запросом к турко-кипрским властям, но пока у них у самих нет информации на этот счет пояснили в посольстве

Также в Российском союзе туриндустрии (РСТ) пояснили, что у них нет подтвержденных данных о том, что паром мог перевозить граждан РФ.

Судно перевернулось по неизвестной причине у берегов ТРСК 30 августа. Местные экстренные службы начали спасательную операцию. Часть пассажиров уже доставили на берег.