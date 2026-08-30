160 человек спасли после крушения парома у Северного Кипра

У берегов Северного Кипра спасли 160 пассажиров перевернувшегося парома 160 человек спасли после крушения парома у Северного Кипра

Москва30 авг Вести.160 человек уже доставлены на берег после крушения парома у побережья Северного Кипра. Об этом сообщил сайт Hurriyet со ссылкой на власти турецкой республики Северного Кипра.

На борту судна компании Filo Denizcilik находилось в общей сложности порядка 270 человек.

Доставлено 160 человек. В настоящее время судно прибывает в порт заявил мэр города Гирне Мурат Шенкул

После прибытия в Гирне спасенных пассажиров отправят в больницы.

В спасательной операции задействованы катера береговой охраны, вертолет, а также гражданские суда и корабли, находящиеся в районе кораблекрушения. Пассажиров эвакуируют в безопасное место.

Информации о числе погибших и пострадавших пока не приводится.

Инцидент произошел около 12.00 по местному времени, которое совпадает с московским. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин.

Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно по пока неустановленной причине начало набирать воду, после чего перевернулось. Министр общественных работ и транспорта ТРСК Эрхан Арыклы отметил опасность моря в этом районе, а также сильный шторм, который обрушился на регион накануне.