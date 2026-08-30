Москва30 авгВести.160 человек уже доставлены на берег после крушения парома у побережья Северного Кипра. Об этом сообщил сайт Hurriyet со ссылкой на власти турецкой республики Северного Кипра.
На борту судна компании Filo Denizcilik находилось в общей сложности порядка 270 человек.
Доставлено 160 человек. В настоящее время судно прибывает в портзаявил мэр города Гирне Мурат Шенкул
После прибытия в Гирне спасенных пассажиров отправят в больницы.
В спасательной операции задействованы катера береговой охраны, вертолет, а также гражданские суда и корабли, находящиеся в районе кораблекрушения. Пассажиров эвакуируют в безопасное место.
Информации о числе погибших и пострадавших пока не приводится.
Инцидент произошел около 12.00 по местному времени, которое совпадает с московским. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин.
Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно по пока неустановленной причине начало набирать воду, после чего перевернулось. Министр общественных работ и транспорта ТРСК Эрхан Арыклы отметил опасность моря в этом районе, а также сильный шторм, который обрушился на регион накануне.