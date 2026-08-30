Москва30 авгВести.По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения парома у берегов Северного Кипра. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
По информации журналистов, в настоящий момент продолжаются поиски 17 человек.
Инцидент произошел в воскресенье, 30 августа. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно начало набирать воду и перевернулось. На борту находились 267 человек.
Как сообщалось, сейчас проверяется версия о возможном столкновении парома с неизвестным объектом.