Число погибших при крушении парома у Северного Кипра увеличилось до восьми

Увеличилось число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра Число погибших при крушении парома у Северного Кипра увеличилось до восьми

Москва30 авг Вести.По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения парома у берегов Северного Кипра. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По информации журналистов, в настоящий момент продолжаются поиски 17 человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 августа. Паром-катамаран FiloJet следовал из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу в провинции Мерсин. Примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра судно начало набирать воду и перевернулось. На борту находились 267 человек.

Как сообщалось, сейчас проверяется версия о возможном столкновении парома с неизвестным объектом.