Посольство РФ в Турции изучает обстоятельства ЧП с паромом у Кипра

Посольство РФ в Турции выясняет обстоятельства ЧП с паромом у Кипра Посольство РФ в Турции изучает обстоятельства ЧП с паромом у Кипра

Москва30 авг Вести.Посольство РФ в Турции и консульство в Мерсине изучают подробности ЧП с паромом у Северного Кипра для установления возможного присутствия россиян на его борту, говорится в сообщении дипмиссии.

Сегодня у Гирне затонуло судно "Фило Денизджилик". Посольство России в Турции и почетное консульство РФ в Мерсине выясняют все обстоятельства трагедии, включая присутствие на борту российских граждан отмечается в сообщении посольства в Telegram-канале

Ранее сообщалось, что паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километра от берега города Гирне. Судно затонуло на глубине 514 метров. Местные власти проверяют версию о возможном столкновении парома с неизвестным объектом.