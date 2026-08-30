У острова Кипр перевернулся паром с около 260 пассажирами на борту У берегов турецкой республики Северного Кипра затонул паром с 260 пассажирами

Москва30 авг Вести.Примерно в шести километрах от побережья турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) паром с около 260 пассажирами на борту перевернулся и затонул. На место происшествия спешно выдвинулись экстренные службы для спасения людей. Об этом сообщил министр общественных работ и транспорта ТРСК Эрхан Арыклы.

Он уточнил, что паром перевозил пассажиров по маршруту из Гирне в турецкий Ташуджу.

Команды береговой охраны и гражданской обороны немедленно вмешались. К сожалению, судно в настоящее время перевернулось. Ведутся работы по эвакуации примерно 260 пассажиров пояснил Арыклы

Министр добавил, что сильные волны затрудняют эвакуацию пассажиров. Информации о причинах затопления судна пока не поступало.

Судно принадлежит компании Filo Denizcilik. На его борту находилось 279 человек, информирует газета Kıbrıs Postası. С парома катамаранного типа на берег уже доставлено порядка сотни спасенных.

26 августа в Черном море три украинских БПЛА атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi под флагом Камеруна. На его борту возник пожар, ожоги получили пятеро членов экипажа. Днем ранее украинские дроны ударили по турецкому танкеру STAR II компании Statü Denizcilik. При этом обошлось без погибших и пострадавших.