Москва27 авгВести.Атаке беспилотника подвергся принадлежащий компании Statü Denizcilik танкер STAR II. Об этом сообщил портал The Maritime Voice.
Уточняется также, что в ходе атаки никто из членов экипажа не пострадал.
Мостик судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строяговорится в материале
Атака БПЛА на турецкий танкер произошла поздно вечером 25 августа.
Ранее сообщалось, что турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi, следовавший под флагом Камеруна, подвергся ударам БПЛА в Черном море. От последствий возгорания пострадали пять членов экипажа.