В Черном море атакован турецкий танкер Турецкое судно STAR II подверглось атаке БПЛА в Черном море

Москва27 авг Вести.Атаке беспилотника подвергся принадлежащий компании Statü Denizcilik танкер STAR II. Об этом сообщил портал The Maritime Voice.

Уточняется также, что в ходе атаки никто из членов экипажа не пострадал.

Мостик судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя говорится в материале

Атака БПЛА на турецкий танкер произошла поздно вечером 25 августа.

Ранее сообщалось, что турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi, следовавший под флагом Камеруна, подвергся ударам БПЛА в Черном море. От последствий возгорания пострадали пять членов экипажа.