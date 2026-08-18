Москва18 авгВести.Второй за неделю случай атаки греческого судна беспилотниками зафиксирован в Черном море, пишет агентство Reuters со ссылкой на близкие к владельцу судна источники.
Во вторник на греческом балкере в Черном море вспыхнул пожар после того, как …в него попали пять беспилотниковотмечается в сообщении
По данным источников, экипаж не пострадал.
Ранее дрон атаковал греческий танкер "Скирос" 16 августа после того, как тот загрузил нефть на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, тогда никто не пострадал.