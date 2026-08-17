В Черном море греческий танкер подвергся нападению Bloomberg: греческий танкер подвергся нападению в Черном море

Москва17 авг Вести.Нефтяной танкер "Скирос" под греческим флагом класса "Суэцмакс" подвергся нападению в Черном море. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что судно было повреждено на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.

В Черном море было совершено нападение на греческий нефтяной танкер отмечается в публикации

Информации о том, есть ли пострадавшие пока нет.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что киевский режим может готовить подводные террористические операции в Балтийском и Средиземном морях.