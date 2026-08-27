Греческая оппозиция считает атаки ВСУ на коммерческие суда актом терроризма Греческая оппозиция: атаки ВСУ на коммерческие суда являются актом терроризма

Москва27 авг Вести.Нападения украинских военных сил на коммерческие суда являются не только военным преступлением, но и актом терроризма. Об этом заявил в беседе с "Известиями" лидер греческой партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос.

Нападение украинцев на коммерческие суда - это не просто военное преступление, а очевидный акт терроризма сказал политик

17 августа греческий танкер Skiros подвергся удару в Черном море недалеко от Новороссийска. Согласно информации агентства Bloomberg, атака произошла после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее сообщалось, что Греция передислоцировала батарею ракетных комплексов Patriot на военную базу "Суда" на Крите, где расположена военная база НАТО.