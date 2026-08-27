Москва27 авгВести.Нападения украинских военных сил на коммерческие суда являются не только военным преступлением, но и актом терроризма. Об этом заявил в беседе с "Известиями" лидер греческой партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос.
Нападение украинцев на коммерческие суда - это не просто военное преступление, а очевидный акт терроризмасказал политик
17 августа греческий танкер Skiros подвергся удару в Черном море недалеко от Новороссийска. Согласно информации агентства Bloomberg, атака произошла после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
Ранее сообщалось, что Греция передислоцировала батарею ракетных комплексов Patriot на военную базу "Суда" на Крите, где расположена военная база НАТО.