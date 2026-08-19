Джалали заявил, что удар Киева по судну в Каспийском море является терактом Посол Джалали: удар Украины по судну Ирана является терактом

Москва19 авг Вести.Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал террористическим актом удар Украины по судну Исламской Республики в Каспийском море.

В беседе с РИА Новости он отметил, что атака являлась преднамеренным нападением на гражданское судно, которое перевозило коммерческий груз.

Это нападение считается террористическим и преступным актом, в результате которого погиб один человек и несколько получили ранения сказал Джалали

Посол подчеркнул, что Запад обращается к двойным стандартам в вопросе атак по гражданским целям.

Джалали также уточнил, что Киев до сих пор не выплатил Тегерану компенсацию за удар по судну. По его словам, на данный момент стороны ведут переговоры по вопросу выплаты компенсации.