Москва19 авгВести.Киев до сих пор не выплатил Тегерану компенсацию за удар по судну в Каспийском море.
Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По словам посла, на данный момент Тегеран и Киев ведут переговоры по вопросу выплаты компенсации за поврежденное судно.
На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидентасказал Джалали
Дипломат выразил надежду, что переговоры принесут свои плоды.
25 июля Украина совершила нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки один моряк погиб.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в провокации, заявив, что атака была совершена по указанию Израиля для того, чтобы втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.
В свою очередь, глава украинского МИД Андрей Сибига заверил Тегеран в непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну.