Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за удар по иранскому судну

Посол Ирана: Украина не выплатила компенсацию за удар по иранскому судну Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за удар по иранскому судну

Москва19 авг Вести.Киев до сих пор не выплатил Тегерану компенсацию за удар по судну в Каспийском море.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам посла, на данный момент Тегеран и Киев ведут переговоры по вопросу выплаты компенсации за поврежденное судно.

На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента сказал Джалали

Дипломат выразил надежду, что переговоры принесут свои плоды.

25 июля Украина совершила нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки один моряк погиб.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в провокации, заявив, что атака была совершена по указанию Израиля для того, чтобы втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.

В свою очередь, глава украинского МИД Андрей Сибига заверил Тегеран в непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну.