Тегеран требует компенсации от Киева за удар по иранскому судну МИД Ирана: Киев должен возместить ущерб за удар по иранскому судну

Москва10 авг Вести.Иран имеет право на ответные действия в том случае, если Украина не возместит ущерб за удар по судну. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Тегеран располагает доказательствами того, что удар был нанесен Украиной.

Мы очень четко изложили свою позицию. Мы не удовлетворены утверждениями украинской стороны о том, что данный инцидент был непреднамеренным цитирует его слова агентство ИРНА

Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, погиб моряк. Впоследствии МИД Ирана предупредил Украину о своем праве ответить на удар по судну.