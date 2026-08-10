Москва10 авгВести.Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не счел убедительными объяснения Киева по атаке на судно исламской республики.
По его словам, Киев должен возместить ущерб, иначе Тегеран "примет меры для возмещения".
Мы очень четко изложили свою позицию и не были убеждены заявлением украинской стороны, что нападение было непреднамереннымцитирует его Tasnim
Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, погиб моряк. Впоследствии МИД Ирана предупредил Украину о своем праве ответить на удар по судну.