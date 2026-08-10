МИД Ирана: объяснения Киева по атаке на иранское судно не внушают доверия

В МИД Ирана назвали неубедительными объяснения Киева по атаке на судно МИД Ирана: объяснения Киева по атаке на иранское судно не внушают доверия

Москва10 авг Вести.Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не счел убедительными объяснения Киева по атаке на судно исламской республики.

По его словам, Киев должен возместить ущерб, иначе Тегеран "примет меры для возмещения".

Мы очень четко изложили свою позицию и не были убеждены заявлением украинской стороны, что нападение было непреднамеренным цитирует его Tasnim

Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, погиб моряк. Впоследствии МИД Ирана предупредил Украину о своем праве ответить на удар по судну.