Неизвестные снаряды поразили два танкера в Ормузском проливе Bloomberg: саудовский и корейский танкеры поражены снарядами в Ормузском проливе

Москва1 сен Вести.Два нефтяных супертанкера, принадлежащие саудовской и южнокорейской компаниям, были поражены неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные греческой компании по оценке морских рисков Marisks. Оба судна выходили из Персидского залива.

Крупный танкер для перевозки сырой нефти Sidr, принадлежащий саудовской судоходной компании Bahri, был поражен снарядом к северо-востоку от города Хасаб, Оман... (Танкер - прим. ред.) Senegal Prosperity, принадлежащий компании Sinokor, был поражен тремя снарядами во время движения к востоку от той же страны передает агентство

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) ранее информировало об атаке на танкер, зафиксированной на расстоянии 17 морских миль (что составляет около 31,5 километра) восточнее оманского города Эль-Хасаб. Ведомство не раскрыло принадлежность пострадавшего судна.

Ормузский пролив по-прежнему играет роль одной из важнейших артерий глобальной торговли энергоносителями. Однако на фоне усиления напряженности в регионе активность судоходства через эту акваторию существенно упала. За последние дни количество проходящих через пролив судов сократилось до минимальных значений, а крупнотоннажные нефтяные танкеры и газовозы фактически прекратили использовать данный маршрут. До эскалации конфликта через пролив транспортировалась приблизительно пятая часть мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.