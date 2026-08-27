Москва27 авгВести.Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало, а экипаж судна находится в безопасности.
Местные власти сообщили, что танкер был поражен неизвестным снарядом, что вызвало пожар на судне, который впоследствии был потушенговорится в сообщении UKMTO в соцсети X
Ранее еще один нефтяной танкер вышел из строя у берегов Омана после попадания неизвестного снаряда в машинное отделение. Инцидент был зафиксирован в девяти морских милях (16,6 км) к северо-востоку от населенного пункта Эш-Шиша в Омане.