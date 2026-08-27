Танкер в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом UKMTO: неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

Москва27 авг Вести.Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало, а экипаж судна находится в безопасности.

Местные власти сообщили, что танкер был поражен неизвестным снарядом, что вызвало пожар на судне, который впоследствии был потушен говорится в сообщении UKMTO в соцсети X

Ранее еще один нефтяной танкер вышел из строя у берегов Омана после попадания неизвестного снаряда в машинное отделение. Инцидент был зафиксирован в девяти морских милях (16,6 км) к северо-востоку от населенного пункта Эш-Шиша в Омане.