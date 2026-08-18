Москва18 авгВести.Неизвестный снаряд поразил судно в Ормузском проливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Судам, как отмечается, рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.
Судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского проливаговорится в сообщении
На данный момент никаких экологических последствий не зафиксировано.
Ранее судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглось атаке в Ормузском проливе.