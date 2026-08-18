UKMTO: снаряд поразил судно в Ормузе ВМС Британии: судно подверглось обстрелу в Ормузском проливе

Москва18 авг Вести.Неизвестный снаряд поразил судно в Ормузском проливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Судам, как отмечается, рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.

Судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива говорится в сообщении

На данный момент никаких экологических последствий не зафиксировано.

Ранее судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглось атаке в Ормузском проливе.