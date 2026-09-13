В Ормузском проливе ударом неизвестного снаряда атаковано судно UKMTO: неизвестный снаряд поразил судно в Ормузском проливе

Москва13 сен Вести.В Ормузском проливе было атаковано коммерческое судно. Об этом сообщило управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO).

По его данным, судно подверглось удару неустановленным боеприпасом.

В настоящее время неизвестно о состоянии экипажа, степени повреждений и воздействии на окружающую среду указано в сообщении UKMTO

Кроме того, управление по контролю за морскими перевозками Великобритании рекомендовало судам соблюдать осторожность при прохождении Ормузского пролива.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Иран направил США семь условий, на которых согласен открыть Ормузский пролив для судоходства.