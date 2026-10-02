UKMTO сообщило об обстреле очередного танкера в Ормузском проливе UKMTO сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе

Москва2 окт Вести.Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе​​​. Капитан танкера сообщил, что в его судно попал неизвестный снаряд во время выхода из Персидского залива, что привело к небольшому пожару и отключению электричества на борту говорится в сообщении

В судно попал боеприпас неизвестного происхождения. В результате удара на борту возник пожар, который силами экипажа был успешно потушен. Члены команды не пострадали и находятся в безопасности. Название танкера и его флаг ведомством официально не разглашаются.

Пораженное судно смогло продолжить движение к следующему пункту назначения. Компетентные органы устанавливают точные масштабы повреждений.

Объединенный морской информационный центр (JMIC) сохраняет региональный уровень угрозы на отметке "высокий". Военные настоятельно рекомендуют всем гражданским судам проходить Ормузский пролив с максимальной осторожностью и немедленно сообщать о любой подозрительной активности в районе.

Ранее в Ормузском проливе было атаковано коммерческое судно. Об этом сообщило UKMTO.