Три снаряда попали по танкеру у берегов Омана

Танкер обстреляли у берегов Омана Три снаряда попали по танкеру у берегов Омана

Москва1 сен Вести.Танкер попал под обстрел у берегов Омана недалеко от Ормузского пролива, в него попали три снаряда, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

ЧП произошло минувшей ночью в 23.00 мск в понедельник примерно в 30 километров от города Хасаб в Омане.

Танкер сообщил о попадании 3 неизвестных снарядов во время прохождения Ормузского пролива в обратном направлении. О жертвах или воздействии на окружающую среду не сообщается информирует управление

Судам рекомендовано проявлять осторожность, идет расследование.

Утром в понедельник иранские военные заявляли, что на минах в Ормузском проливе подорвался супертанкер при попытке пройти по маршруту, который не был разрешен Ираном. Принадлежность танкера, его владельцы и данные о возможных жертвах не уточнялись.