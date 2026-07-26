СМИ: нефтяной танкер подорвался в Ормузе, отклонившись от иранского маршрута

СМИ сообщили о подрыве нефтяного танкера, отклонившегося от маршрута в Ормузе СМИ: нефтяной танкер подорвался в Ормузе, отклонившись от иранского маршрута

Москва26 июл Вести.Танкер-нарушитель подорвался днем в воскресенье на мине, отклонившись от иранского маршрута в Ормузском проливе, пишет иранское агентство Defa Press, ссылаясь на осведомленный источник.

…Нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, взорвался, столкнувшись с морской миной отмечается в сообщении

Как указывает агентство, Иран не раз предупреждал, что если корабли сойдут с заявленного иранского маршрута, то будут нести ответственность за последствия.

Утром в воскресенье в Иране заявили, что военные страны остановили еще шесть судов в Ормузском проливе.