Москва26 июлВести.Танкер-нарушитель подорвался днем в воскресенье на мине, отклонившись от иранского маршрута в Ормузском проливе, пишет иранское агентство Defa Press, ссылаясь на осведомленный источник.
…Нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, взорвался, столкнувшись с морской минойотмечается в сообщении
Как указывает агентство, Иран не раз предупреждал, что если корабли сойдут с заявленного иранского маршрута, то будут нести ответственность за последствия.
Утром в воскресенье в Иране заявили, что военные страны остановили еще шесть судов в Ормузском проливе.