КСИР заявил об атаке на два нефтяных танкера в Ормузе КСИР атаковал два нефтяных танкера в небезопасном маршруте Ормузского пролива

Москва20 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нападении на два нефтяных танкера, которые пытались отклониться от установленного безопасного маршрута в Ормузском проливе.

Об инциденте сообщает гостелеканал Press TV.

По информации телеканала, представители КСИР заявили, что атака была совершена на танкеры, которые находились на пути к опасному району, расположенном к югу от Ормузского пролива.

Ранее КСИР сообщил, что два танкера с нефтью подорвались и загорелись во время своей попытки пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, где могут находиться мины. Иранские военные назвали водный путь "крайне опасным и полностью закрытым в настоящее время".