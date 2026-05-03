TankerTrackers: в апреле из Ирана вышли 25 танкеров с нефтью

В апреле из Ирана вышли 25 танкеров с нефтью TankerTrackers: в апреле из Ирана вышли 25 танкеров с нефтью

Москва3 мая Вести.В апреле из Ирана вышли 25 танкеров с нефтью, большая часть из них в конечном счете достигла пунктов назначения. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на данные сайта для отслеживания морских перевозок TankerTrackers.com.

Международный сайт отслеживания морских перевозок TankerTrackers.com сообщает, что в апреле 2026 года из Ирана вышло 25 танкеров с сырой нефтью… Из этой партии семь были быстро перенаправлены обратно в Иран США из Аравийского моря, два были захвачены США в Индийском океане, а один достиг Дальнего Востока говорится в сообщении

При этом добавляется, что "большинство из остальных 15 танкеров достигли пунктов назначения после выхода из порта в первой половине апреля".

В воскресенье сухогруз попал под обстрел в Ормузском проливе в 20 километрах от берегов Ирана.