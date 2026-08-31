КСИР: супертанкер подорвался на минах и загорелся в Ормузском проливе

В КСИР заявили, что супертанкер подорвался на минах в Ормузе КСИР: супертанкер подорвался на минах и загорелся в Ормузском проливе

Москва31 авг Вести.Супертанкер подорвался на минах и загорелся в Ормузском проливе при попытке пройти по маршруту, который не был разрешен Ираном, пишет агентство Fars, ссылаясь на заявление Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Несколько часов назад супертанкер, пытавшийся пройти по незаконному маршруту на юге Ормузского пролива, загорелся и был полностью остановлен после поражения двумя морскими минами говорится в сообщении

В КСИР отметили, что суда не должны поддаваться "провокациям" США и нарушать установленные Ираном правила прохода пролива.

Принадлежность танкера, его владельцы и данные о возможных жертвах не уточняются.

Минувшей ночью сообщалось, что Вашингтон нанес удар по иранским пусковым установкам на острове Ларак, а иранские силы выпустили ракеты в направлении судов США в Ормузском проливе, также Иран атаковал базы США в Западной Азии.