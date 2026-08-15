Москва15 авгВести.Судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглось атаке в Ормузском проливе.
Об этом сообщило информационное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что пострадавших в инциденте нет.
ADNOC сообщает, что принадлежащее ей судно подверглось атаке при прохождении Ормузского проливапередает агентство
Ранее два судна компании были атакованы в Ормузском проливе.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что объявит Ормузский пролив частью американской территории после завершения операции против Ирана.