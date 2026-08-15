Судно эмиратской ADNOC атаковано в Ормузском проливе

В Ормузском проливе атаковано судно эмиратской нефтегазовой компании ADNOC Судно эмиратской ADNOC атаковано в Ормузском проливе

Москва15 авг Вести.Судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглось атаке в Ормузском проливе.

Об этом сообщило информационное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что пострадавших в инциденте нет.

ADNOC сообщает, что принадлежащее ей судно подверглось атаке при прохождении Ормузского пролива передает агентство

Ранее два судна компании были атакованы в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что объявит Ормузский пролив частью американской территории после завершения операции против Ирана.