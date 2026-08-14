WAM: два судна эмиратской нефтегазовой компании были атакованы в Ормузе

В Ормузском проливе атакованы два судна нефтяной компании ADNOC WAM: два судна эмиратской нефтегазовой компании были атакованы в Ормузе

Москва14 авг Вести.Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись атаке в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на заявление эмиратской компании.

Отмечается, что пострадавших нет.

ADNOC подтвердила, что два ее судна подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив передает WAM

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и готовы нанести удары по Ирану в случае любых действий, направленных на изменение ситуации.