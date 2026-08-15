Крупное нефтяное пятно достигло берегов Ирана после удара по судну BBC: большое нефтяное пятно в Ормузском проливе достигло берегов Ирана

Москва15 авг Вести.Крупное нефтяное пятно достигло берегов иранского острова Кешм после предполагаемого удара по судну в районе Ормузского пролива. Об этом пишет BBC со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Сервис BBC Verify установил, что разлив мог произойти после нападения на судно в Оманском заливе 3 августа. Предположительно, спустя неделю утечка топлива с балкера Minoan Pioneer распространилась на значительную площадь.

Иранские СМИ сообщили, что происхождение загрязнения первоначально расследовалось. Представитель МИД Ирана заявил, что источником разлива стал "иностранный балкер".

Экологи предупредили, что загрязнение может угрожать дикой природе, охраняемым экосистемам и рыболовецким сообществам вокруг Кешма. В районе расположены мангровые леса, коралловые рифы и места гнездования находящихся под угрозой исчезновения черепах Бисса.

При этом местный представитель природоохранной службы заявил, что разлив нефти "почти полностью ликвидирован".

Ранее стало известно, что судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглось атаке в Ормузском проливе. О пострадавших не сообщалось.