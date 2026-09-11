Москва11 сенВести.У побережья Омана четыре неизвестных снаряда поразили два судна.
Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Получено сообщение об инциденте с участием двух судов в 4 морских милях (около 7,5 км) к западу от города Хасаб, Омансказано в тексте
По информации центра, на одном из судов вспыхнул пожар, о состоянии второго судна и пострадавших на данный момент информация не поступала.
Ранее, 1 сентября, произошла подобная ситуация. Два нефтяных супертанкера, принадлежащие саудовской и южнокорейской компаниям, были поражены неизвестными снарядами к северо-востоку от города Хасаб при прохождении Ормузского пролива.