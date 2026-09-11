У побережья Омана два судна были поражены неизвестными снарядами UKMTO: у берегов Омана неизвестные снаряды поразили два судна

Москва11 сен Вести.У побережья Омана четыре неизвестных снаряда поразили два судна.

Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Получено сообщение об инциденте с участием двух судов в 4 морских милях (около 7,5 км) к западу от города Хасаб, Оман сказано в тексте

По информации центра, на одном из судов вспыхнул пожар, о состоянии второго судна и пострадавших на данный момент информация не поступала.

Ранее, 1 сентября, произошла подобная ситуация. Два нефтяных супертанкера, принадлежащие саудовской и южнокорейской компаниям, были поражены неизвестными снарядами к северо-востоку от города Хасаб при прохождении Ормузского пролива.