Москва13 авг Вести.Киевский режим может готовить подводные террористические операции в Балтийском и Средиземном морях. Такое предположение в беседе с aif.ru сделал военный эксперт Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Украина запросила у Североатлантического альянса подводную взрывотехнику для гуманитарного разминирования. Дандыкин выразил сомнение, что Киев будет использовать технику для разминирования. Он считает, что у нее может быть двойное назначение.

Формулировками про некое гуманитарное разминирование они [Киев] только прикрываются. На самом деле это открытый подводный терроризм. Дадут ли члены НАТО запрашиваемую технику? Конечно, дадут. При этом вполне вероятно, что Киев готовится к операциям не только на Черном море, но и в других регионах, например, на Балтике или в Средиземноморье сказал эксперт

Ранее стало известно, что Украина обратилась к Евроатлантическому центру координации реагирования на стихийные бедствия с запросом о международной помощи для проведения гуманитарного разминирования. В перечень необходимого оснащения вошли среди прочего тактические баллистические очки и наушники, магнитометры, взрывные машины и портативные эндоскопы.