Москва12 авгВести.Украина обратилась к Евроатлантическому центру координации реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) с запросом о международной помощи для проведения гуманитарного разминирования. Документ опубликован НАТО.
В запросе украинские власти указали, что значительная часть территории страны загрязнена взрывоопасными предметами, которые представляют угрозу для населения и критической инфраструктуры.
Разминирование и гуманитарное разминирование территории Украины является одним из стратегических приоритетов украинского правительстваговорится в запросе
В перечень необходимого оснащения вошли 19 позиций, в том числе костюмы для обезвреживания взрывных устройств, тактические баллистические очки и наушники, магнитометры, взрывные машины и портативные эндоскопы.
Указанное оборудование планируется использовать территориальными подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в разных регионах страны, прежде всего на территориях, где ранее шли наиболее интенсивные боевые действия.