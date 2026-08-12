Киев попросил у НАТО помощь в разминировании Украины

Украина запросила у НАТО помощь Киев попросил у НАТО помощь в разминировании Украины

Москва12 авг Вести.Украина обратилась к Евроатлантическому центру координации реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) с запросом о международной помощи для проведения гуманитарного разминирования. Документ опубликован НАТО.

В запросе украинские власти указали, что значительная часть территории страны загрязнена взрывоопасными предметами, которые представляют угрозу для населения и критической инфраструктуры.

Разминирование и гуманитарное разминирование территории Украины является одним из стратегических приоритетов украинского правительства говорится в запросе

В перечень необходимого оснащения вошли 19 позиций, в том числе костюмы для обезвреживания взрывных устройств, тактические баллистические очки и наушники, магнитометры, взрывные машины и портативные эндоскопы.

Указанное оборудование планируется использовать территориальными подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в разных регионах страны, прежде всего на территориях, где ранее шли наиболее интенсивные боевые действия.