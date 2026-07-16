"Новая Буча": стал известен план киевского режима в отношении Запорожской АЭС Эксперт Дандыкин: Киев хотел бы организовать вторую Бучу на Запорожской АЭС

Москва16 июл Вести.Киевский режим хотел бы организовать вторую Бучу на Запорожской атомной электростанции. Такое предположение сделал военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что украинские власти и ВСУ давно следует признать террористическими организациями.

Вооруженные силы Украины организовали бы новую Бучу [на Запорожской АЭС] и обвинили бы во всем Россию. И, как ни странно, МАГАТЭ бы это подтвердило, я в этом уверен сказал Дандыкин

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара украинского беспилотника по служенному автомобилю. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о теракте.