Москва16 июлВести.Киевский режим хотел бы организовать вторую Бучу на Запорожской атомной электростанции. Такое предположение сделал военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что украинские власти и ВСУ давно следует признать террористическими организациями.
Вооруженные силы Украины организовали бы новую Бучу [на Запорожской АЭС] и обвинили бы во всем Россию. И, как ни странно, МАГАТЭ бы это подтвердило, я в этом уверенсказал Дандыкин
Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара украинского беспилотника по служенному автомобилю. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о теракте.