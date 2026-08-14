Москва14 авгВести.Поезд сошел с рельсов на юго-востоке Британии в Эссексе, сообщает телеканал GB News.
Инцидент произошел менее чем через сутки после похожего происшествия на юге страны в Льюисе в графстве Восточный Сассекс, в ходе которого пострадали 20 человек.
Изображения, распространяющиеся в социальных сетях, показывают, что поезд сошел с рельсов, хотя, по-видимому, оставался в вертикальном положении.говорится в публикации
Компания Great Anglia, чей поезд затронул инцидент, заявила о "серьезном сбое" в обслуживании направления Лондон – Саутенд Виктория.
Ранее сообщалось, что в Великобритании сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший упаковки с баночным пивом.