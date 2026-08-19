Ici: во французском замке обрушилась трибуна со зрителями, 16 человек пострадали

Во Франции обрушилась трибуна перед световым шоу, пострадали 16 человек Ici: во французском замке обрушилась трибуна со зрителями, 16 человек пострадали

Москва19 авг Вести.По меньшей мере 16 человек пострадали при обрушении трибуны в замке Бьенасси в коммуне Эрки на северо-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция Ici.

Инцидент произошел вечером во вторник, накануне светового шоу. В момент обрушения на трибуне находились около 100 зрителей.

По данным радиостанции, пять пострадавших были госпитализированы. Информация об их состоянии не приводится.

Причины обрушения трибуны устанавливаются. Власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.