Москва19 авгВести.По меньшей мере 16 человек пострадали при обрушении трибуны в замке Бьенасси в коммуне Эрки на северо-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция Ici.
Инцидент произошел вечером во вторник, накануне светового шоу. В момент обрушения на трибуне находились около 100 зрителей.
По данным радиостанции, пять пострадавших были госпитализированы. Информация об их состоянии не приводится.
Причины обрушения трибуны устанавливаются. Власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.