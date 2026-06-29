Москва29 июн Вести.Во время грозы разряд молнии ударил шпиль Эйфелевой башни в центре французской столицы, сообщает телеканал BFMTV.

В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния говорится в материале

По данным телеканала, в разгул стихии на вершине Эйфелевой башни скорость порывов ветра достигала 104,8 км/ч. Непогода была настолько сильной, что был прерван финальный матч топ-14 по регби, проходивший на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа.

Отмечается, что в прошедшие выходные непогода в отдельных частях Франции сопровождалась градом диаметром 2-3 сантиметра.

Масштабные грозы во Франции сменили затяжной период аномальной жары, охватывавшей не только республику, но и ряд других стран Европы. Температура была близка к отметке в 40 градусов, а местами даже превышала ее.