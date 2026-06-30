Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары RTL: Эйфелева башня увеличилась на десять сантиметров из-за аномальной жары

Москва30 июн Вести.При сильном нагреве Эйфелева башня становится выше примерно на десять сантиметров. Как сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана, это происходит из-за теплового расширения металла.

Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов объяснил эксперт

Специалист пояснил, что конструкция башни выполнена из пудлингового железа, которое расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении, однако этот процесс незаметен для человеческого глаза.

Во Франции, как и в других регионах Европы, установилась аномальная жара. На прошлой неделе национальная метеослужба объявила максимальный уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны, что стало историческим рекордом. Столбики термометров приблизились к 40 градусам, а в некоторых районах превысили эту отметку.