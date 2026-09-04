Шторм разгромил стадион перед концертом AC/DC Шторм в Торонто разрушил стадион перед предстоящим концертом AC/DC

Москва4 сен Вести.Сильнейший шторм, прошедший в Торонто, оставил без электричества 65 тысяч местных жителей. Сильнее всего от последствий стихии пострадал стадион Rogers Centre. Из-за этого под угрозой отмены оказался предстоящий 16 сентября концерт группы AC/DC.

Во время шторма в городе выпало большое количество осадков, порывы ветра в отдельных районах сумели достигнуть 35 м/с, к тому же местность накрыл крупный град.

Со стадиона ветер сорвал часть кровли, также повреждены трибуны и кресла. Успеют ли починить площадку к предстоящему концерту, пока неизвестно.

Ранее в США при внезапном шторме на озере Женева погибли трое несовершеннолетних. По информации правоохранительных органов, возраст всех погибших не превышал 13 лет.