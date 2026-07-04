В США при внезапном шторме на озере Женева утонули трое детей

В США при внезапном шторме на озере Женева погибли трое несовершеннолетних В США при внезапном шторме на озере Женева утонули трое детей

Москва4 июл Вести.Трое несовершеннолетних погибли в результате происшествия на озере Женева в американском штате Висконсин, где лодка с десятью пассажирами перевернулась во время внезапно налетевшего шторма.

По информации правоохранительных органов, возраст всех погибших не превышал 13 лет, сообщает телеканал CBS News.

Офис шерифа округа Уолуэрт подтвердил, что судно с отдыхающими на озере было опрокинуто неожиданно налетевшим сильным штормом.

После проведения поисково-спасательной операции удалось спасти семерых человек, трое других пассажиров были объявлены погибшими.

Местные власти продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, ведется расследование.

Ранее в Вологодской области в пруду утонул 3-летний ребенок.