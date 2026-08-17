NYT: жертвами смертоносного шторма в Индиане стали как минимум 7 человек

Индиана под ударом стихии: 7 погибших, тысячи человек остались без света NYT: жертвами смертоносного шторма в Индиане стали как минимум 7 человек

Москва17 авг Вести.Не менее семи человек погибли в результате мощного шторма и наводнений в американском штате Индиана.

Возраст погибших при ударе стихии, которая обрушилась на регион 11 августа, варьируется от 4 до 86 лет, сообщает издание The New York Times (NYT).

В некоторых районах скорость ветра достигала 44 м/с, а уровень воды поднялся до рекордных значений, превысив показатели 113-летней давности.

Согласно данным портала PowerOutage.us, который в реальном времени отслеживает инциденты с отключением света в США, сейчас без электроснабжения остаются более 125 тысяч жителей Индианы.

Ранее глава крупнейшей американской энергокомпании Exelon Кэлвин Батлер обратил внимание, что системы искусственного интеллекта генерируют чрезмерную нагрузку на энергосети, из-за чего в 2027 году в США возможны перебои в электроснабжении.