Шторм в Нью-Йорке: жители плавают по улицам на байдарках и каяках Жители затопленного Нью-Йорка передвигаются на каяках из-за шторма

Москва29 сен Вести.Мощный шторм с северо-востока, обрушившийся на Нью-Йорк и прилегающие районы поздно вечером в пятницу, 25 сентября, вызвал наводнение, из-за которого часть жителей прибрежных территорий Нью-Йорка и Нью-Джерси до сих пор вынуждена перемещаться по улицам на байдарках и каяках. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Стихия унесла как минимум одну жизнь: на 56-летнего сотрудника Департамента жилищного строительства Нью-Йорка рухнуло дерево. Кроме того, появлялись сообщения о пропавшем мужчине, которого впоследствии обнаружили живым.

Непогода сорвала спортивные мероприятия. Не состоялся матч New York Yankees с Baltimore Orioles на стадионе Yankee Stadium. А на арене MetLife в Нью-Джерси во время игры NFL между New York Giants и Tennessee Titans порывы ветра сдували по парковке несколько кабинок биотуалетов.

По словам губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, в одноименном городе ожидалось до 152 мм осадков, а скорость отдельных порывов ветра достигала 26 м/с. В северо-восточной части США порывы местами доходили до 129 км/ч.

По сведениям портала PowerOutage, из-за шторма без электроэнергии оставались свыше 50 тыс. человек в штатах Нью-Йорк, Коннектикут и Массачусетс. Позднее, ранним утром понедельника, число отключенных домов и предприятий в этих штатах, а также в Нью-Джерси составляло около 21 тыс.

Губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэти Хокул и Мики Шеррил ввели режим чрезвычайного положения на отдельных территориях. От наводнения страдают и животные: в прибрежном районе Рамсон в Нью-Джерси очевидцы заметили лису, переплывавшую улицы.

Ранее, в августе, проливные дожди подтопили улицы Куинса и Бруклина в Нью-Йорке, осложнив движение транспорта. На отдельных участках Лонг-Айленда за время ливня выпало порядка 7,3 см осадков, вода скопилась и на скоростной автомагистрали Лонг-Айленда, из-за чего один из ее отрезков пришлось временно перекрыть.