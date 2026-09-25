В Нью-Йорке полиция занялась мигрантами, которые искали ценности в канализации

Нью-Йоркская полиция занялась мигрантами, которые заполонили канализацию города В Нью-Йорке полиция занялась мигрантами, которые искали ценности в канализации

Москва25 сен Вести.Полиция Нью-Йорка (NYPD) расследует инциденты, связанные с выходом из канализации людей в касках и спецодежде, сообщил телеканал ABC7NY.

Первые происшествия подобного рода были зафиксированы летом 2026 года сразу в нескольких районах города, включая Бруклин и Квинс. Позднее, в сентябре, инциденты имели место и на Манхэттене.

Благодаря расследованию детективы NYPD выяснили, что лица, причастные к инцидентам, являются мигрантами, которые занимаются поиском металлолома и других ценностей в городских коммуникациях.

Детективы узнали о существовании культуры поиска ценностей в канализации в таких местах, как Венесуэла, откуда во время миграционного кризиса, начавшегося в 2022 году, в город прибыло большое количество граждан страны. Проверки, проведенные после недавних инцидентов, не выявили угрозы для инфраструктуры говорится в публикации

По словам нью-йоркского рабочего Мэтта Макканна, инциденты подобного рода происходят уже продолжительное время.

Не знаю, какого черта они там делают, потому что они надевают вейдерсы (полукомбинезоны для рыбной ловли - ред.). Знаете, у них еще эти шахтерские каски с собой высказался он

Ранее в Нью-Йорке на Статен-Айленде взорвалась баржа, один человек погиб, двое получили травмы.