Мощный ливень привел к подтоплению метро в Нью-Йорке Метро в Нью-Йорке частично подтоплено из-за мощного ливня

Москва21 авг Вести.Некоторые станции метрополитена в Нью-Йорке (США) подтоплены из-за мощного ливня, сообщает телеканал ABC.

Залитая дождем платформа станции метро становится слишком привычным зрелищем в Нью-Йорке. На этот раз [подтоплена платформа] станции "Пенсильванский вокзал" отмечает ABC

Очевидцы выложили в соцсетях видеоролики, на которых видно, как стена дождя прорывается сквозь крышу этой станции прямо у железнодорожных путей, полностью затапливая часть платформы и перекрывая движение поездов.

Похожие видеоролики появились также со станции Jay Street – MetroTech, расположенной в центре Бруклина.

Телеканал Fox News сообщил, что 20 августа на Восточном побережье США пройдут сильные ливни и грозы, которые могут вызвать наводнения. В зону риска попадают более 32 млн человек от Коннектикута до Вирджинии, в том числе Нью-Йорк, Филадельфия и Балтимор.