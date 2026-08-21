Москва21 авгВести.Некоторые станции метрополитена в Нью-Йорке (США) подтоплены из-за мощного ливня, сообщает телеканал ABC.
Залитая дождем платформа станции метро становится слишком привычным зрелищем в Нью-Йорке. На этот раз [подтоплена платформа] станции "Пенсильванский вокзал"отмечает ABC
Очевидцы выложили в соцсетях видеоролики, на которых видно, как стена дождя прорывается сквозь крышу этой станции прямо у железнодорожных путей, полностью затапливая часть платформы и перекрывая движение поездов.
Похожие видеоролики появились также со станции Jay Street – MetroTech, расположенной в центре Бруклина.
Телеканал Fox News сообщил, что 20 августа на Восточном побережье США пройдут сильные ливни и грозы, которые могут вызвать наводнения. В зону риска попадают более 32 млн человек от Коннектикута до Вирджинии, в том числе Нью-Йорк, Филадельфия и Балтимор.