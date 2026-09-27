NY Post: в Нью-Йорке погиб сотрудник жилищного управления во время шторма

В Нью-Йорке человека насмерть придавило деревом во время шторма NY Post: в Нью-Йорке погиб сотрудник жилищного управления во время шторма

Москва27 сен Вести.Во время шторма в Нью-Йорке погиб человек, передала газета The New York Post.

В публикации говорится, что 56-летнего сотрудника жилищного управления насмерть придавило деревом.

Инцидент произошел в районе Бруклин. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Власти мегаполиса получили множество сообщений о поваленных деревьях и прочих повреждениях, нанесенных штормом.

Ранее венесуэльцев задержали в Нью-Йорке за спуск в канализацию у отеля, в который заселился Биньямин Нетаньяху.