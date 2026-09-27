Москва27 сенВести.Во время шторма в Нью-Йорке погиб человек, передала газета The New York Post.
В публикации говорится, что 56-летнего сотрудника жилищного управления насмерть придавило деревом.
Инцидент произошел в районе Бруклин. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Власти мегаполиса получили множество сообщений о поваленных деревьях и прочих повреждениях, нанесенных штормом.
Ранее венесуэльцев задержали в Нью-Йорке за спуск в канализацию у отеля, в который заселился Биньямин Нетаньяху.