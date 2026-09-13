Москва13 сенВести.Стрельба на детской площадке в американском Нью-Йорке унесла жизни двух человек. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел вечером 11 сентября в районе Бруклин. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчин 33 и 35 лет с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в больницу, где впоследствии оба скончались.
По данным издания, задержанных по делу пока нет. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее баскетболиста из США застрелили во время турнира в Нью-Йорке.