В Нью-Йорке при стрельбе на детской площадке погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли при стрельбе на детской площадке в Нью-Йорке В Нью-Йорке при стрельбе на детской площадке погибли двое мужчин

Москва13 сен Вести.Стрельба на детской площадке в американском Нью-Йорке унесла жизни двух человек. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 11 сентября в районе Бруклин. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчин 33 и 35 лет с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в больницу, где впоследствии оба скончались.

По данным издания, задержанных по делу пока нет. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее баскетболиста из США застрелили во время турнира в Нью-Йорке.