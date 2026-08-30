Два человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Нью-Джерси

В штате Нью-Джерси произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие Два человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Нью-Джерси

Москва30 авг Вести.По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы в столице американского штата Нью-Джерси городе Трентон. Об этом сообщило региональное отделение телеканала Fox News.

По информации журналистов, инцидент произошел 30 августа около 00.25 (07.25 по московскому времени). На месте стрельбы полиция обнаружила 11 человек с огнестрельными ранениями. Как утверждается, двое из пострадавших умерли до приезда сотрудников правоохранительных органов, остальных госпитализировали.

Информации о мотиве преступления к настоящему моменту не приводится.

По факту произошедшего начато расследование.