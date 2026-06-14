Москва14 июнВести.Подросток получил огнестрельное ранение во время беспорядков в районе Таймс-сквер в Нью-Йорке, которые начались после победы местной баскетбольной команды New York Knicks на чемпионате NBA. Об этом сообщили в управлении городской полиции, заявление ведомства цитирует РИА Новости.
Стрельба произошла на углу улицы 43 и Бродвея. Семнадцатилетнюю жертву полиция Нью-Йорка доставила в больницу, поскольку скорая не могла попасть на улицу, полностью захваченную толпойговорится в заявлении
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Также правоохранители изъяли оружие, которое стрелок оставил на месте инцидента.
Также в ходе беспорядков произошли четыре случая ножевых ранений и были уничтожены пять школьных автобусов, которые использовались для перевозки людей с Манхэттена к стадиону MetLife на игры чемпионата мира по футболу.