Мальчика ранили во время беспорядков на Таймс-сквер после победы New York Knicks

В подростка выстрелили во время беспорядков на Таймс-сквер в Нью-Йорке Мальчика ранили во время беспорядков на Таймс-сквер после победы New York Knicks

Москва14 июн Вести.Подросток получил огнестрельное ранение во время беспорядков в районе Таймс-сквер в Нью-Йорке, которые начались после победы местной баскетбольной команды New York Knicks на чемпионате NBA. Об этом сообщили в управлении городской полиции, заявление ведомства цитирует РИА Новости.

Стрельба произошла на углу улицы 43 и Бродвея​​​. Семнадцатилетнюю жертву полиция Нью-Йорка доставила в больницу, поскольку скорая не могла попасть на улицу, полностью захваченную толпой говорится в заявлении

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Также правоохранители изъяли оружие, которое стрелок оставил на месте инцидента.

Также в ходе беспорядков произошли четыре случая ножевых ранений и были уничтожены пять школьных автобусов, которые использовались для перевозки людей с Манхэттена к стадиону MetLife на игры чемпионата мира по футболу.